Минэнерго США предоставит документы о контактах экс-главы ведомства по Украине

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Министерство энергетики США согласилось предоставить правозащитной организации American Oversight материалы о контактах бывшего главы ведомства Рика Перри, связанных с украинской тематикой. Соответствующая информация размещена в понедельник на сайте НПО.

American Oversight еще в октябре 2019 года запросила документы о связях американской администрации и украинских властей в рамках расследования содержания июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, подав иск на основании Закона о свободе информации.

Согласно заявлению сторон в суде, первая часть материалов будет предоставлена к 28 января, остальные - 4 февраля и 16 марта.

Как утверждают политические оппоненты Трампа, во время телефонного разговора тот пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Перри в начале октября прошлого года заявил, что предлагал Трампу обсудить с Зеленским вопросы, касающиеся энергетики.

Рик Перри покинул свой пост 1 декабря.