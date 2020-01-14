Президент Эстонии посетовала на непредсказуемость России

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в том, что Москва несерьезно относится к выполнению своих международных обязательств. Об этом она заявила в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Проблема касается всех, так как Россия несерьезно относится к своей собственной подписи под международными соглашениями", - утверждала Кальюлайд. "Мы разделяем общую оценку государств НАТО, согласно которой Россия - непредсказуемая страна", - заявила она, высказав мнение, что РФ "напала на Украину и Грузию".

Кальюлайд также сказала, что, когда РФ при Борисе Ельцине признала независимость ее страны, "многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством". "К сожалению, вышло иначе", - утверждала Кальюлайд.