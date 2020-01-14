СМИ: Хафтар не подпишет соглашение о перемирии, пока в него не внесут необходимые правки

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не будет подписывать соглашение о перемирии с силами Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, пока в него не будут внесены все его замечания и правки. Об этом передает во вторник телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в ВС.

По их данным, Хафтар уже вернулся в Бенгази после того, как покинул Москву без подписания сделки с ПНС. Источники в ЛНА сообщили телестанции, что командующий и его окружение еще раз "всесторонне изучат условия соглашения на предмет существующих в нем пробелов", прежде чем принять окончательное решение. "Хафтар не подпишет документ, если в него не будут внесены правки и добавлен пункт о разоружении, роспуске и ликвидации вооруженных милиций, поскольку не признает их и не видит стабильности в Ливии без избавления от группировок", - отметили они.

Кроме того, сообщается, что Хафтар отверг какое-либо вмешательство, посредничество или участие Турции в наблюдении за прекращением огня в стране, указав, что "проект документа проигнорировал ряд требований армии". Его не устроил и тот факт, что в документе не было пунктов о "выводе турецких сил из Ливии", а также приостановке действия подписанного ПНС и Анкарой в конце ноября меморандума о сотрудничестве, в том числе в военной сфере. Еще одним условием фельдмаршала было то, что триполийский кабмин не долен заключать никаких соглашений без консультаций с армией.

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между противоборствующими лагерями. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых представители ПНС подписали соглашение о прекращении огня. Хафтар взял паузу для его изучения, однако позднее, как передавали арабские СМИ, улетел из российской столицы. В ночь на 14 января на юге Триполи возобновились вооруженные столкновения. В ЛНА позднее заявили о "готовности и решимости добиться победы".

Во вторник в Министерстве иностранных дел РФ подтвердили ТАСС, что командующий ЛНА уехал без подписания соглашения, отметив при этом, что работа Москвы с ливийскими сторонами по урегулированию продолжается.