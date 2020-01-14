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В Южной Корее прошла церемония вступления в должность нового премьер-министра

В напутственном слове президент страны Мун Чжэ Ин выразил надежду, что Чон Се Гюн будет содействовать нормализации политической ситуации в стране и поможет "восстановить политику диалога, компромиссов и коммуникации"

СЕУЛ, 14 января. /ТАСС/. Новый премьер Республики Корея Чон Се Гюн принес во вторник на церемонии в Сеуле присягу, тем самым официально вступив на пост главы кабинета министров. Об этом сообщила администрация президента страны.

В напутственном слове президент страны Мун Чжэ Ин выразил надежду, что Чон Се Гюн будет содействовать нормализации политической ситуации в стране, страдающей от резкой поляризации общества и поможет "восстановить политику диалога, компромиссов и коммуникации".

В понедельник кандидатура нового премьера была утверждена Национальным собранием (парламентом). В его поддержку выступили 164 из 278 присутствовавших на заседании депутатов. Против выступили 109 парламентариев, большинство из которых входят в оппозиционную Корейскую партию свободы. Противники Чон Се Гюна считают, что назначение бывшего спикера парламента на руководящую позицию в исполнительной ветви может подорвать принцип разделения властей.

17 декабря президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выдвинул кандидатуру Чон Се Гюна на пост премьер-министра страны.

Чон Се Гюн имеет большой опыт в сфере экономики. На протяжении 17 лет он работал в крупной автомобилестроительной компании, в 2006-2007 годах занимал пост министра торговли, а с 2016 по 2018 год руководил работой парламента.

Теги
Республика Корея
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