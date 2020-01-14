Власти Ирана провели аресты по делу о сбитом самолете

ТЕГЕРАН, 14 января. /ТАСС/. Иранские власти арестовали несколько человек по делу о сбитом украинском самолете.

Об этом во вторник сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"Люди по этому делу уже арестованы, но мы пока находимся на начальном этапе расследования", - цитирует его агентство ILNA. Исмаили добавил, что "будут рассмотрены все аспекты этого вопроса [крушения самолета]".

По его словам, "на сегодняшний день множество людей вовлечено в расследование". "Наши коллеги до 11 часов вечера заняты следственной работой", - добавил он.