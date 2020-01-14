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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
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Власти Ирана провели аресты по делу о сбитом самолете

Официальный представитель Верховного суда Ирана сообщил, что речь идет об аресте нескольких человек
На месте крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, 8 января 2020 года EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Описание
На месте крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, 8 января 2020 года
© EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

ТЕГЕРАН, 14 января. /ТАСС/. Иранские власти арестовали несколько человек по делу о сбитом украинском самолете.

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Об этом во вторник сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"Люди по этому делу уже арестованы, но мы пока находимся на начальном этапе расследования", - цитирует его агентство ILNA. Исмаили добавил, что "будут рассмотрены все аспекты этого вопроса [крушения самолета]".

По его словам, "на сегодняшний день множество людей вовлечено в расследование". "Наши коллеги до 11 часов вечера заняты следственной работой", - добавил он.

 

Теги
ИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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