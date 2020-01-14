США закупили 50 новых военно-транспортных самолетов С-130J Super Hercules

ТАСС, 14 января. Вооруженные силы США закупили 50 новых военно-транспортных самолетов C-130J Super Hercules общей стоимостью более $3 млрд. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании Lockheed Martin, производящей C-130.

"Lockheed Martin поставит американским правительственным структурам 50 самолетов C-130J, строительство 21 из которых общей стоимостью $1,5 млрд уже профинансировано Министерством обороны США. В соответствии с соглашением 24 самолета HC-130J и MC-130J (поисково-спасательный и патрульный самолет и самолет снабжения для сил специального назначения - прим. ТАСС) будут переданы ВВС, 20 KC-130J (самолет-заправщик - прим. ТАСС) - Корпусу морской пехоты, шесть HC-130J (морской патрульный и поисково-спасательный самолет - прим. ТАСС) - Береговой охране США", - сообщила компания.

Как отметила пресс-служба Lockheed Martin, все новые самолеты будут поставлены в период с 2021 по 2025 год.

Военно-транспортный самолет C-130J является одним из наиболее распространенных в мире: производитель отмечает, что 24 операторам в 20 странах было поставлено более 425 таких машин в 17 конфигурациях.