Джонсон допустил замену иранской ядерной сделки на новую на условиях Трампа

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за замену Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на новое соглашение на условиях США, если СВПД сохранить не удастся.

"Если мы избавимся от нее [СВПД], тогда нам понадобится замена, проблема с СВПД заключается в том, что с американской точки зрения она плохая, она истекла, плюс она была согласована [бывшим] президентом [США Бараком] Обамой, и с их [американской] точки зрения у нее много недочетов. Но если мы собираемся от нее избавиться, давайте заменим ее, давайте заменим ее на "сделку Трампа", и это будет отличный выход из ситуации. Президент [США Дональд] Трамп - отличный делец", - сказал Джонсон.

Ранее лидеры Великобритании, Франции и Германии последовательно высказывались за сохранение СВПД.

Эскалация конфликта вокруг Ирана

Джонсон заявил, что правительство Великобритании не предвидит дальнейшей эскалации конфликта вокруг Ирана, вызванного убийством США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.

"Я не думаю, что мы сейчас предвидим какую-то дальнейшую эскалацию напряженности".