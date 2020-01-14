В НАТО заявили, что усиление альянса на Ближнем Востоке обсуждается на политическом уровне

БРЮССЕЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Вопрос об усилении роли НАТО по призыву США на Ближнем Востоке "пока обсуждается на политическом уровне", а не в практической военной плоскости. Об этом заявил во вторник глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич, открывая плановое заседание Военного комитета на уровне начальников Генеральных штабов.

"Президент США Дональд Трамп призвал НАТО усилить свое присутствие на Ближнем Востоке. Этот вопрос пока обсуждается на политическом уровне государствами НАТО", - заявил он. В программе сегодняшней встречи начальников генштабов вопрос об усилении НАТО на Ближнем Востоке не значится. Дискуссия на политическом уровне в НАТО подразумевает выработку консенсуса в Североатлантическом совете на уровне министров иностранных дел. Лишь после принятие политического решения задача выносится на обсуждение военными.

Пич также отметил, что альянс продолжает пытаться урегулировать вопрос о работе своей миссии в Ираке по подготовке военных для иракской армии. Вся тренировочная деятельность инструкторов НАТО в Багдаде была заморожена по соображениям безопасности после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США. Часть стран НАТО предпочли сразу вывести своих военных из Ирака, опасаясь, что они станут мишенью для ответных действий.

"Безопасность наших военных имеет ключевое значение для НАТО. Мы остаемся в тесном контакте с иракскими властями и нашими друзьями в США по вопросу о миссии НАТО", - заявил Пич.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана, а также призвал НАТО играть более существенную роль на Ближнем Востоке. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.