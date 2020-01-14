В Ираке заявили, что не будут пересматривать решения о выводе войск США

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Правительство Ирака не собирается пересматривать решения парламента о выводе иностранных воинских контингентов, в том числе американских войск, из страны или заключать с США какие-либо новые соглашения, которые позволят им остаться. Об этом, как передает новостной портал Al Mawazin , заявили во вторник в канцелярии действующего премьера республики Аделя Абдель Махди.

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"Ирак не подпишет никакого соглашения о сохранении присутствия американских войск на своей территории для продолжения борьбы с "Даиш" (арабское название террористической группировки "Исламское государство" - запрещена в РФ)", - отмечается в заявлении. В нем также указывается, что кабмин будет поддерживать принятую парламентом 5 января резолюцию с требованием вывода иностранных войск из страны на фоне убийства в результате удара ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.

Президент США Дональд Трамп ранее отказался выполнять требования иракцев по выводу американского контингента из страны, пригрозив Багдаду "беспрецедентными санкциями". Более того, его помощник по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал резолюцию иракских парламентариев "не имеющей обязательной силы", объяснив это тем, что она была принята исключительно группой законодателей из числа шиитов, а сунниты и курды бойкотировали ее. Он утверждал, что Вашингтон в перспективе хотел бы вывести свои войска из Ирака, но лишь на тех условиях, которые считает приемлемыми.