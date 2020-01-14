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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Судебные власти Ирана отправят черные ящики сбитого Boeing во Францию

Ранее сообщалось, что сама расшифровка бортовых самописцев будет вестись на территории Украины

ТЕГЕРАН, 14 января. /ТАСС/. Бортовые самописцы сбитого по ошибке в Тегеране украинского самолета будут отправлены во Францию. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

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"Принято решение отправить черный ящик во Францию, чтобы прояснить все вопросы", - цитирует его агентство ILNA.

11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации подтвердило участие в технической работе по расшифровке бортовых самописцев сбитого Boeing. При это отмечалось, что сама расшифровка черных ящиков будет вестись на территории Украины.

Теги
ИранФранцияКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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