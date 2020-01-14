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Парламент Эстонии одобрил во втором чтении упрощенное предоставление гражданства детям

Новый закон позволит получить гражданство детям, у которых один из родителей, бабушка или дедушка имеет серый паспорт

ТАЛЛИН, 14 января. /ТАСС/. Рийгикогу (парламент Эстонии) большинством голосов принял во вторник во втором чтении законопроект, который позволяет ходатайствовать о получении гражданства в упрощенном порядке для несовершеннолетних, родившихся в этой республике. Как сообщила пресс-служба Центристской партии, законопроект поддержали все депутаты правящей коалиции.

В пресс-службе партии уточнили, что действующее законодательство предусматривает получение в упрощенном порядке гражданства Эстонии детьми из семей, в которых оба родителя являются обладателями серых паспортов. Новый закон позволит получить гражданство тем детям, у которых один из родителей, бабушка или дедушка имеет серый паспорт и проживал в стране по состоянию на 20 августа 1991 года.

Как заявил председатель парламентской фракции Центристской партии Андрей Коробейник, принятый законопроект "является существенным шагом к окончанию воспроизводства серых паспортов", а в конечном итоге - к "упразднению института безгражданства" в Эстонии.

В ходе заседания парламента во вторник депутаты оппозиционной Социал-демократической партии предложили отклонить законопроект, однако против этого проголосовали 52 депутата, входящие в правящую коалицию Центристской партии, Консервативной народной партии (КНП) и "Отечества", в результате чего инициатива была принята во втором чтении.

Как заявил ранее корреспонденту ТАСС Андрей Коробейник, на данный момент в Эстонии насчитывается более 70 тыс. обладателей серых паспортов. Он отметил, что почти за 30 лет независимости государство так и не смогло существенным образом решить эту проблему.

В декабре посол РФ в Эстонии Александр Петров, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявил, что упрощение порядка получения гражданства Эстонии служит шагом в верном направлении, но в то же время является половинчатой мерой на пути решения проблемы. Петров обратил внимание на то, что среди не имеющих эстонское гражданство людей немало тех, кто родились здесь и не понимают, почему им надо обращаться в органы власти и просить дать им гражданство.

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Эстония
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