Эрдоган: Анкара даст отпор Дамаску, если он попытается нарушить перемирие в Идлибе

ТАСС, 14 января. Турция готова в одностороннем порядке оказать противодействие сирийским правительственным силам, если те попытаются нарушить условия перемирия в провинции Идлиб. Об этом во вторник заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в парламенте республики.

"На всех лежит ответственность за то, чтобы препятствующий политическому процессу режим (власти Сирии - прим. ТАСС) отказался от акций, ведущих к кровопролитию. Если понадобится, мы готовы решительно ответить на попытки режима нарушить перемирие в Идлибе", - сказал президент, выступление которого транслировал телеканал NTV. При этом он указал, что Анкара и Москва "в последние дни вели очень интенсивные переговоры, в результате которых договорились о перемирии в Идлибе".

"Поскольку в Сирии нет легитимного правительства, которое бы представляло интересы всего народа, мы ведем эту работу (по урегулированию конфликта в стране - прим. ТАСС) с Россией. Надеюсь, нынешнее перемирие станет постоянным", - сказал он. Эрдоган добавил, что "из-за нападений со стороны сирийского режима 400 тыс. жителей провинции Идлиб выдвинулись в сторону Турции". "Я спрашиваю у международного сообщества, когда оно встанет на сторону угнетаемых. Когда ООН начнет действовать по совести? Несмотря на наши слова, ничего не делается", - утверждал турецкий лидер.

Министерство национальной обороны Турции 10 января сообщило, что Анкара и Москва договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии с 12 января. Между тем 9 января руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков сообщил о введении режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации с 14:00 мск четверга.

Эрдоган указал, что Анкара готова при необходимости продолжить военную операцию на севере Сирии. "В зоне проведения операции "Источник мира" все еще происходят небольшие террористические вылазки. Есть существенные расхождения между тем, как развивается ситуация на этой территории и что нам обещали. Если будет нужно, операция продолжится с точки, на которой была остановлена". - заявил он.

Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях арабской республики. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.