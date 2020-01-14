Минобороны Турции: перемирие в Идлибе и Ливии в значительной степени соблюдается

АНКАРА, 14 января. /ТАСС/. Режим прекращения огня в Идлибе, а также в Ливии в значительной степени соблюдается. Об этом заявил во вторник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Режим прекращения огня в основном соблюдается - как в идлибской зоне деэскалации, так и в Ливии. Турция полностью поддерживает режим перемирия в обеих странах", - приводит его слова Анатолийское агентство. Акар также подчеркнул, что Анкара выступает за "скорейший мир, нормализацию ситуации и прекращение кровопролития как в Сирии, так и в Ливии".

Между тем телеканал Al Arabiya ранее сообщил, что вооруженные столкновения возобновились в ночь на вторник на юге Триполи.

Министерство национальной обороны Турции 10 января сообщило, что Анкара и Москва договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии с 12 января. Между тем 9 января руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков сообщил о введении режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации с 14:00 мск четверга.

Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях арабской республики. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Обсуждая ситуацию в Ливии, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган после встречи в Стамбуле 8 января призвали все стороны конфликта остановить боевые действия с полуночи 12 января. Сначала Ливийская национальная армия в субботу вечером, а позднее в воскресенье и Правительство национального согласия заявили о поддержке этой инициативы и прекращении огня. Между тем практически сразу со вступлением в силу перемирия враждующие лагеря начали обвинять друг друга в его нарушении.