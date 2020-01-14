Противники закона о продаже земли перекрыли движение в центре Киева

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Несколько сотен противников принятия закона о рынке земли, который разрешит операции купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения, перекрыли во вторник в знак протеста часть улицы Грушевского в Киеве, где расположены здания парламента и правительства Украины. Как передает с места события корреспондент ТАСС, участники акции протеста беспрерывно ходят по наземному пешеходному переходу около футбольного стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского, где расположен большой плакат против "безответственной продажи земли". Еще несколько аналогичных "блок-постов" расположились далее по Грушевского до Мариинского парка. Из-за акции автомобильное движение в центре столицы парализовано.

Сотрудники правоохранительных органов, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, кинологи и взрывотехники переведены во вторник на усиленное дежурство в столице.

Верховная рада возобновила во вторник работу в пленарном режиме, впервые в 2020 году после новогодних каникул. Между тем в повестке дня заседания проект о рынке земли пока не значится.

Депутаты от правящей партии "Слуга народа", несмотря на массовые протесты в стране, в ноябре прошлого года сумели одобрить в первом чтении законопроект, который позволит приобретать в собственность сельскохозяйственные земли. В то же время попытки подготовить его к окончательному принятию натолкнулись на жесткое противодействие оппозиции как в самой Верховной раде, так и в ряде регионов страны.

В понедельник министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов совместно с представителями аграрного комитета Рады представили общественности окончательный законопроект о рынке земли, подготовленный ко второму чтению после рассмотрения нескольких тысяч правок. В частности, был снижен порог максимальной концентрации земли в одних руках с 210 тыс. га до 10 тыс. га (как физлицами, так и компаниями) и предусмотрен запрет на приобретение сельхозземель иностранцами до того, как это будет разрешено на всеукраинском референдуме. При этом запрет на приобретение земли для граждан РФ будет действовать на постоянной основе.

Проект также вводит запрет на покупку земель в 50-километровой зоне по периметру государственной границы Украины. По словам Милованова, минимальная стоимость 1 га земли не может быть менее 25-30 тыс. гривен ($1,04 - $1,25 тыс. по текущему курсу). Покупать землю можно будет только по безналичному расчету и после того, как будет доказано происхождение этих средств. Земля станет предметом залога, и благодаря этому аграрии смогут привлекать кредиты в банках.