Представитель Верховного суда Ирана предложил выслать посла Великобритании

ТЕГЕРАН, 14 января. /ТАСС/. Официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили считает, что посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр должен быть выслан из страны за участие в акции протеста.

"Если кто-то в принимающей стране становится нежелательным элементом, то народ и правительство должны его выслать", - цитирует его агентство ILNA. По словам Исмаили, "посол Великобритании принял участие в незаконном собрании, на котором делал фото и снимал видео, что является неприемлемым поведением".

Он добавил, что, "согласно Венской конвенции, принимающая страна может без объяснения причин объявить о высылке человека, который стал нежелательным". "В таком случае отправляющая сторона его отзывает", - вновь отметил представитель Верховного суда.

11 января агентство Tasnim сообщило, что иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране из-за того, что тот участвовал в акции протеста и пытался руководить действиями толпы во время демонстрации возле Технологического университета имени Амира Кабира в Тегеране. 12 января Макэйр был вызван в МИД Ирана.

Сам дипломат заявил, что не принимал участия в акции, а лишь намеревался отдать дань уважения жертвам катастрофы украинского самолета Boeing 737 и покинул место проведения акции спустя пять минут.

МИД Ирана назвал действия посла Великобритании на демонстрации вмешательством во внутренние дела страны.