СМИ: боевики обстреляли гуманитарный коридор на границе провинции Идлиб

ТАСС, 14 января. Боевики террористических группировок во вторник обстреляли гуманитарный коридор Эль-Хадер, расположенный на границе между сирийскими провинциями Алеппо и Идлиб и предназначенный для выхода мирного населения из подконтрольных террористам районов Идлиба. Об этом сообщил сирийский телеканал Al Ihbaria.

По его сведениям, обстрелу подверглись мирные граждане. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Как отмечает телеканал, десятки мирных жителей по гуманитарным коридорам продолжают покидать контролируемые террористами районы Идлиба.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая часть этой зоны захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".

Наступательная операция сирийской армии началась в Идлибе 19 декабря прошлого года и привела к освобождению 46 населенных пунктов. 12 января в зоне деэскалации в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. 13 января с 13:00 мск начали работать пункты для выхода мирных жителей из идлибской зоны. Они оборудованы местами для оказания медицинской помощи, выдачи питьевой воды, горячего питания, медикаментов и предметов первой необходимости.