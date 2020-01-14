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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

В прощании с Сулеймани в Иране приняли участие 25 млн человек

Как сообщил представитель КСИР, церемонии прошли в пяти иранских городах

ТЕГЕРАН, 14 января. /ТАСС/. Около 25 млн человек приняли участие в церемониях прощания с командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани, которые проходили в разных городах Ирана. Об этом во вторник заявил официальный представитель КСИР Рамазан Шариф.

"25 млн человек приняли участие в церемонии, а остальные из 80 млн населения Ирана также соболезновали в связи с этим событием", - цитирует его агентство Fars. По словам Шарифа, "когда тело генерала доставили в страну, церемонии прощания прошли в пяти городах: Ахвазе, Мешхеде, Тегеране, Куме и Кермане".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Теги
ИранГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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