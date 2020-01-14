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СМИ: демонстранты в Бейруте начали кампанию гражданского неповиновения

По данным телеканала Al Hadas, очередная "неделя гнева" вызвана возникшим сейчас тупиком в процессе формирования нового кабмина

БЕЙРУТ, 14 января. /ТАСС/. Сотни активистов протестного движения перекрыли во вторник проезжую часть в нескольких районах Бейрута, что повлекло за собой образование автомобильных пробок по всему городу. Как передал телеканал Al Hadas, лидеры демонстрантов объявили о переходе к кампании гражданского неповиновения с целью усилить давление на правящие круги.

Уличные протесты, которые начались в Ливане 17 октября прошлого года, продолжаются 90 дней. По информации телеканала, очередная "неделя гнева" вызвана возникшим сейчас тупиком в процессе формирования нового правительства из-за разногласий между премьер-министром Хасаном Диабом и лидерами парламентского большинства.

Диаб добивается создания кабинета министров из независимых технократов, способных вывести страну из острого экономического и финансового кризиса. Это требование поддерживают демонстранты, которые собираются во второй половине дня провести массовое шествие по улицам Бейрута. Акция должна завершиться выдвижением ультиматума властям.

В ночные часы протестующие вновь заняли эстакаду Ринг, связывающую христианские и мусульманские кварталы Бейрута. Полицейские силы пытаются сейчас вытеснить демонстрантов с эстакады и разблокировать движение транспорта в других ключевых точках города - в Фурн-эш-Шеббаке, Хазмии, Нахр-эль-Моуте и Дждейде. Из ряда мест поступают сообщения о стычках между активистами и стражами порядка.

Теги
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