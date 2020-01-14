В Бундестаге усомнились в законности ликвидации Сулеймани

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Эксперты германского Бундестага усомнились в законности целенаправленной ликвидации США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом говорится в заключении научной службы парламента ФРГ, которая проанализировала произошедшее в Багдаде по запросу фракции Левой партии. Выдержки из документа приводит во вторник агентство DPA .

Как США и Иран едва не начали новый год с войны

Пять дней на грани. Как США и Иран едва не начали новый год с войны

"Заявления администрации США не позволяют однозначно ответить на вопрос, почему убийство Сулеймани в Ираке было необходимым, чтобы отвратить прямую угрозу для жизни американских граждан", - отмечается в заключении. Атака с использованием беспилотников, очевидно, не соответствует критериям крайней меры для спасения жизни американцев и в этой связи представляется нарушением закрепленного в пакте ООН о гражданских и политических правах на жизнь, считают эксперты Бундестага.

Одновременно специалисты германского парламента усомнились и в законности ракетного удара, нанесенного в ночь на 8 января Тегераном по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.