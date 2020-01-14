Рада на этой неделе не будет рассматривать законопроект о рынке земли

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Верховная рада Украины на этой пленарной неделе не будет рассматривать во втором чтении законопроект о рынке земли сельскохозяйственного назначения, предложенный президентской фракцией "Слуга народа". Об этом заявил во вторник журналистам первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" и лидер партии Александр Корниенко.

"В повестке дня этой пленарной недели этот вопрос отсутствует. Я думаю, что на этой неделе не будет [рассматриваться законопроект]. Вы же видите, что наших коллег по парламенту беспокоит процедура...", - сказал Корниенко.