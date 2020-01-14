СМИ: Саррадж после переговоров в Москве по Ливии прибыл в Турцию

АНКАРА, 14 января. /ТАСС/. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж прибыл во вторник в Стамбул после ливийских переговоров в Москве, в которых также участвовал командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. Об этом сообщает телеканал NTV .

Телеканал при этом не приводит информацию о целях поездки Сарраджа в Турцию. Согласно программе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, распространенной канцелярией, встреча турецкого лидера с главой ПНС во вторник не запланирована.

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между находящимся в Триполи международно признанным ПНС во главе с Фаизом Сарраджем и силами ЛНА, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых представители ПНС подписали соглашение о прекращении огня.

Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее, как передали арабские СМИ, покинул Москву без подписания документа. По информации телеканала Al Arabiya, он уже вернулся в Бенгази. В ночь на 14 января на юге Триполи, о начале решающего наступления на который Хафтар объявил еще в декабре, возобновились вооруженные столкновения. ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала "готовность и решимость добиться победы".