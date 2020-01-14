Вице-премьер Украины примет участие в заседании Комиссии НАТО-Украина в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в среду примет участие в заседании Комиссии НАТО-Украина на уровне послов в Брюсселе и встретится с генсеком НАТО. Об этом сообщила во вторник пресс-служба альянса.

"15 января генсек генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой. Господин Кулеба также примет участие в заседании Комиссии НАТО-Украина", - сообщила пресс-служба.

Как пояснил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, все страны альянса будут представлены на заседании Комиссии на уровне не выше своих постпредов при НАТО, таким образом, "вето Венгрии на проведении заседаний Комиссии НАТО-Украина на политическом уровне (на уровне министров иностранных дел и выше) пока остается в силе". Собеседник агентства также подчеркнул, что эта встреча "не связана с завершающимся в среду в Брюсселе двухдневным заседанием Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов".

По его словам, на заседании планируется рассмотреть "ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины и принимаемые меры по его деэскалации, ход военных преобразований на Украине и продолжающееся военное сотрудничество".

Венгрия в конце 2017 года ввела вето на проведение заседаний Комиссии НАТО-Украина на уровне глав МИД и выше, требуя пересмотра Киевом закона "Об образовании", который, по мнению Будапешта, нарушает языковые права венгерского меньшинства на Украине, насчитывающего около 150 тыс. человек. При этом Венгрия не возражала против проведения этих встреч на уровне послов, в том числе с приглашением отдельных украинских чиновников, для поддержания контактов с Киевом.