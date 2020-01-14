В Египте на три месяца продлен режим чрезвычайного положения

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Палата представителей (парламент) Египта проголосовала во вторник за продлении на три месяца режима чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщил новостной портал Al Youm as Sabia.

Депутаты одобрили решение большинством в две трети голосов. Оно вступает в силу по всей стране с 27 января.

Чрезвычайные меры были введены в Египте в апреле 2017 года после терактов в церквях в египетских городах Танта и Александрия: смертники подорвали взрывчатку во время праздничных служб по случаю Вербного (Пальмового) воскресенья. Тогда погибли 45 человек, свыше 120 пострадали.

После этого президент в обращении к нации в качестве одной из антитеррористических мер объявил о решении ввести сроком на три месяца чрезвычайное положение с возможностью продления. За два последующих дня закон о ЧП был одобрен правительством и Палатой представителей, а чрезвычайные меры каждые три месяца вновь продлевались.

Режим чрезвычайного положения в Египте, наделяющий неограниченными полномочиями силовые структуры, действовал на постоянной основе с 1981 года и был отменен в январе 2012 года. Это было одним из главных требований протестующих в дни январской революции 2011 года.