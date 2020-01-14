В Грузии положительно отнеслись к идее о начале полетов между Владикавказом и Тбилиси

ТБИЛИСИ, 14 января. /ТАСС/. Открытие авиасообщения между Владикавказом и Тбилиси будет положительным явлением, однако для этого необходимо сначала восстановить полеты из России в целом, которые запрещены с 8 июля 2019 года. Такое мнение во вторник высказал журналистам председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Ираклий Берая.

"Если полеты будут восстановлены, конечно, это можно посчитать положительным явлением, потому что это даст возможность еще большему количеству граждан передвигаться. Однако такое решение должна принять Российская Федерация, а не Владикавказ. В случае если полеты будут восстановлены, уже соответствующие авиакомпании сами должны будут решить, из каких городов летать", - сказал Берая.

Схожая точка зрения и у грузинских депутатов в оппозиции. "В налаживании связей с российскими городами, которые будут служить развитию туризма, нет никакой проблемы. Какая разница, самолет будет летать из Владикавказа, Перми, Москвы или Сочи?" - сказал депутат парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе журналистам.

Министр промышленности и транспорта Северной Осетии Хайдарбек Бутов накануне выступил с инициативой открытия авиасообщения между Владикавказом и Тбилиси. По его словам, подготовительные работы в этом направлении уже выполнены, и инициативу запуска авиамаршрута ранее обсудили и поддержали представители аэропортов, туроператоров, соответствующих ведомств Северной Осетии и Грузии. Он уверен, что авиасообщение позволит разгрузить очереди на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе, который часто закрывается в зимнее время из-за непогоды.

По указу президента РФ, российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.