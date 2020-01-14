Премьер Малайзии сравнил убийство Сулеймани со смертью саудовского журналиста Хашкаджи

СИНГАПУР, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад сравнил убийство иранского генерала Касема Сулеймани со смертью саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи и напомнил США об их неудачном опыте ведения боевых действий во Вьетнаме и Ираке. Такую запись глава правительства разместил во вторник в Facebook.

"Иранский военачальник генерал Сулеймани был убит именно теми, кто осуждал насильственную смерть Хашкаджи. В чем принципиальная разница между этими убийствами?" - отметил премьер.

"Соединенные Штаты являются величайшей державой в мировой истории, обладают самыми мощными вооруженными силами на сегодняшний день, при желании способны уничтожить все человечество", - заметил Махатхир. Однако, по его словам, "американцы должны помнить войну во Вьетнаме, когда могучая держава, с новейшим вооружением, огромным финансовым ресурсом была разбита маленькими, невзрачными вьетнамцами. Десятки тысяч солдат США погибли, огромное число вернулось с физическими и психологическими травмами".

В итоге, отметил Махатхир, "Америка этими жертвами не получила ничего такого, что можно было бы достичь мирными способами". "Вьетнамские солдаты, - продолжил премьер, - сражались и умирали ради своей страны, и такой патриотизм полностью оправдан. Более того, с такой же страстью будут сражаться и воины других государств, если США нападут на них".

Соединенные Штаты, по его мнению, "должны также помнить и про Ирак". "Первоначально операция планировалась на три месяца, но уже прошло почти 18 лет, и война все еще идет", - напомнил он.