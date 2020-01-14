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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Премьер Малайзии сравнил убийство Сулеймани со смертью саудовского журналиста Хашкаджи

Махатхир Мохамад отметил, что иранский генерал был убит именно теми, кто осуждал насильственную смерть журналиста

СИНГАПУР, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад сравнил убийство иранского генерала Касема Сулеймани со смертью саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи и напомнил США об их неудачном опыте ведения боевых действий во Вьетнаме и Ираке. Такую запись глава правительства разместил во вторник в Facebook.

"Иранский военачальник генерал Сулеймани был убит именно теми, кто осуждал насильственную смерть Хашкаджи. В чем принципиальная разница между этими убийствами?" - отметил премьер.

"Соединенные Штаты являются величайшей державой в мировой истории, обладают самыми мощными вооруженными силами на сегодняшний день, при желании способны уничтожить все человечество", - заметил Махатхир. Однако, по его словам, "американцы должны помнить войну во Вьетнаме, когда могучая держава, с новейшим вооружением, огромным финансовым ресурсом была разбита маленькими, невзрачными вьетнамцами. Десятки тысяч солдат США погибли, огромное число вернулось с физическими и психологическими травмами".

В итоге, отметил Махатхир, "Америка этими жертвами не получила ничего такого, что можно было бы достичь мирными способами". "Вьетнамские солдаты, - продолжил премьер, - сражались и умирали ради своей страны, и такой патриотизм полностью оправдан. Более того, с такой же страстью будут сражаться и воины других государств, если США нападут на них".

Соединенные Штаты, по его мнению, "должны также помнить и про Ирак". "Первоначально операция планировалась на три месяца, но уже прошло почти 18 лет, и война все еще идет", - напомнил он.

Теги
МалайзияМахатхир МохамадГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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