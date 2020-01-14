{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке

СМИ: сирийский премьер призвал противостоять присутствию США на Ближнем Востоке

Имад Хамис также отметил, что удары Ирана по американским базам "показали врагам, что им нечем гордиться"

ТАСС, 14 января. Премьер-министр Сирии Имад Хамис призвал все страны Ближнего Востока противостоять американскому присутствию в регионе. С таким заявлением Хамис выступил во вторник в Тегеране на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани.

"Все народы, а также правительства всех стран региона должны противостоять незаконному присутствию США", - цитирует сирийского премьера телеканал Al Mayadeen.

Хамис также добавил, что ракетные удары Ирана по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля "показали врагам, что им нечем гордиться".

В свою очередь Роухани указал на необходимость вывода Вашингтоном своих сил из региона. "Мы считаем, что страны Ближнего Востока не должны молчать. Войска США должны покинуть регион", - подчеркнул он.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Теги
СШАСирияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
Рада рассмотрит изменения в конституции относительно децентрализации 24 января
Как сообщил глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, если КС не успеет к этому времени дать заключение по документу, то потребности во внеочередном заседании не будет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС