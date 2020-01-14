СМИ: сирийский премьер призвал противостоять присутствию США на Ближнем Востоке

ТАСС, 14 января. Премьер-министр Сирии Имад Хамис призвал все страны Ближнего Востока противостоять американскому присутствию в регионе. С таким заявлением Хамис выступил во вторник в Тегеране на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани.

"Все народы, а также правительства всех стран региона должны противостоять незаконному присутствию США", - цитирует сирийского премьера телеканал Al Mayadeen.

Хамис также добавил, что ракетные удары Ирана по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля "показали врагам, что им нечем гордиться".

В свою очередь Роухани указал на необходимость вывода Вашингтоном своих сил из региона. "Мы считаем, что страны Ближнего Востока не должны молчать. Войска США должны покинуть регион", - подчеркнул он.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.