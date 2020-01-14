{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер Италии не исключил направления в Ливию дополнительных сил в рамках решений ООН

По мнению Джузеппе Конте, площадкой для подобных дискуссий должна стать, в частности, запланированная в Берлине конференция по Ливии

РИМ, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Италия готова направить дополнительные военные силы в Ливию, и эта возможность будет обсуждаться с партнерами. Об этом глава правительства заявил во вторник итальянским журналистам после переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире.

"Мы не исключаем наращивания нашего присутствия, но это будет сначала обсуждаться с партнерами и, если оно будет сделано, то в контексте решений ООН", - сказал Конте. При этом он добавил, что площадкой для подобных дискуссий должна стать, в частности, конференция по Ливии, которая запланирована на 19 января в Берлине. "Я думаю, что рано говорить о каком-то передислоцировании", - указал Конте.

В данный момент Италия располагает 250 военными в Мисурате, которые обеспечивают безопасность открытого там итальянцами полевого госпиталя. В последние дни в итальянских СМИ проходила противоречивая информация о том, что Министерство обороны Италии готовит декрет о наращивании военного присутствия в Ливии путем сокращения контингента в других точках, таких как Афганистан и Ирак. Сообщалось также, что часть правящей коалиции выступает против такого решения. Одновременно проходила информация и о намерении перевести госпиталь из Мисураты в более безопасное место.

До сих пор Италия всегда отказывалась направлять своих военных в Ливию, ограничиваясь исключительно логистической поддержкой и подготовкой сотрудников местной службы береговой охраны. Кроме того, Рим критически отнесся к решению Турции направить в Ливию своих военных по просьбе Правительства национального согласия (ПНС).

Одновременно министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выступил с предложением учредить в Ливии международную миротворческую миссию по образцу той миссии, что действует под эгидой ООН в Ливане (Временные силы ООН в Ливане). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Конте в понедельник не исключил возможность создания ооновской наблюдательной миссии в Ливии.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний после длившихся с 4 апреля позиционных боев на подступах к Триполи 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.

Теги
АфганистанИракЛиванТурцияГерманияИталияЕгипетЛивияСиси, Абдель Фаттах, ас-Эрдоган, Реджеп ТайипКонте, Джузеппе
Реклама на ТАСС
Рада рассмотрит изменения в конституции относительно децентрализации 24 января
Как сообщил глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, если КС не успеет к этому времени дать заключение по документу, то потребности во внеочередном заседании не будет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС