Суд в Киеве 17 марта продолжит рассматривать дело "Беркута" с новой группой прокуроров

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Святошинский районный суд Киева, где рассматривается дело бойцов спецподразделения МВД "Беркут", удовлетворил во вторник ходатайство адвоката потерпевших Евгении Закревской, которая требовала отвода группы прокуроров. Об этом сообщило издание "Страна".

По его данным, после оглашения решения об отводе прокуроров суд счел невозможным продолжить заседание до назначения новой группы обвинителей.

Следующее заседание, по решению судей, состоится 17 марта.

На сегодняшнем заседании была представлена новая группа прокуроров, однако адвокат Закревская заявила ей отвод, сославшись на то, что, по ее мнению, эти обвинители "заангажированны и зависимы".

28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство экс-бойцов спецназа "Беркут", обвиняемых в стрельбе на "майдане" в 2014 году. Решение суда касалось Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, которые в тот момент находились в Лукьяновском СИЗО в Киеве, а также Александра Маринченко и Сергея Тамтура, пребывавших под домашним арестом. Киев освободил всех пятерых, на следующий день состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса, в ходе которого трое "беркутовцев" были переданы Луганской народной республике, двое - Аброськин и Зинченко - Донецкой народной республике.

В Генеральной прокуратуре Украины пообещали продолжить расследование по обвинению экс-бойцов "Беркута".

Дело экс-"беркутовцев"

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из снайперского оружия по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения.

В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута". Киевские власти инкриминируют "беркутовцам" исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. Обвиняемые не признали вину ни по одному из пунктов.

Святошинский районный суд в феврале 2016 года объединил в одно производство дела против пяти "беркутовцев", которых обвиняют в убийстве 48 участников акций протеста.