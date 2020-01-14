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Переговоры о перемирии в Ливии
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Россия приглашена на конференцию по Ливии на высшем уровне в Берлине

Мероприятие пройдет 19 января
Здание Бундестага EPA/OLIVER WEIKEN
Описание
Здание Бундестага
© EPA/OLIVER WEIKEN

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Международная конференция по Ливии на высшем уровне состоится 19 января в Берлине. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства ФРГ.

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"Канцлер Германии Ангела Меркель по договоренности с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем приняла решение провести в Ведомстве федерального канцлера 19 января конференцию по Ливии на уровне глав государств и правительств", - отметили в кабмине. Во встрече, по данным правительства ФРГ, примет целый ряд стран - Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, ОАЭ, Республика Конго, а также представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств.

"Кроме того, в Берлин приглашены глава Правительства национального согласия Фаиз Саррадж и генерал Халифа Хафтар", - говорится в сообщении.

В кабмине ФРГ напомнили, что Германия с сентября 2019 года проводит консультации по Ливии, целью которых является оказание поддержки усилиям генсека ООН и его спецпредставителя Гасана Саламе по внутриливийскому примирению. "В последние месяцы прошло несколько заседаний по Ливии на уровне высокопоставленных представителей в Берлине", - напомнили в правительстве ФРГ.

О переговорах по Ливии

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между находящимся в Триполи международно признанным Правительством национального согласия во главе с Сарраджем и силами Ливийской национальной армии, которой командует Хафтар. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых представители ПНС подписали соглашение о прекращении огня.

Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее, как передали арабские СМИ, покинул Москву без подписания документа. В ночь на 14 января на юге Триполи, о начале решающего наступления на который Хафтар объявил еще в декабре, возобновились вооруженные столкновения. ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала "готовность и решимость добиться победы".

Теги
Меркель, АнгелаСШАТурцияГерманияВеликобританияКитайФранцияЛивияГутерриш, АнтониуСаррадж, ФаизХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
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