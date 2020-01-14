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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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МИД Ирана: заявление европейских стран по ядерной сделке не привносит ничего нового

В республике отметили, что этот механизм уже был запущен Ираном чуть больше года назад

ТЕГЕРАН, 14 января. /ТАСС/. Заявление МИД ФРГ, Франции и Великобритании о запуске Механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не привносит ничего существенного нового. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Механизм урегулирования споров в рамках ядерной сделки был запущен Ираном чуть больше года назад, когда было отправлено официальное письмо министром иностранных дел нашей страны Мохаммадом Джавадом Зарифом в Совместную комиссию по реализации СВПД", - цитирует его пресс-служба МИД Ирана. - Поэтому на практике ничего нового не произошло".

Мусави добавил, что "действия европейцев являются слабым и пассивным шагом". "Иран, как и раньше, полностью готов к любого рода доброй воле и позитивным усилиям по спасению этого международного соглашения и поддержит любую конструктивную инициативу на этом направлении", - отметил он.

Ранее во вторник главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске Механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД.

Будущее сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Ирана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее сегодняшнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале январе заявил о завершении этого процесса.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаЗариф, Мохаммад Джавад
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