Пентагон признал, что Турция не поддается нажиму США и отказывается избавиться от С-400

"Мы все еще находимся на той же позиции: мы (США - прим. ТАСС) ясно заявили, что [американские истребители-бомбардировщики пятого поколения] F-35 и С-400 несовместимы. К сожалению, Турция не принимала решения делать какие-либо шаги по С-400, поэтому мы (США - прим. ТАСС) продолжаем переводить работу из Турции", - сказала заместитель главы американского военного ведомства. Она имела в виду перевод производства комплектующих для F-35 из Турции в США.

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Турция не поддается давлению со стороны Соединенных Штатов и отказывается избавиться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. Это признала во вторник на встрече с журналистами, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

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В связи с этим Лорд подтвердила, что к марту 2020 года "основную часть цепи поставок" комплектующих для F-35 планируется перенести из Турции в США.

Она также сообщила, что Вашингтон и Анкара не обсуждали пока дальнейшую судьбу четырех самолетов F-35, которые ранее уже были куплены Турцией.

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку ЗРС С-400 стоимостью $2,5 млрд. Против покупки Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля 2019 года Белый дом заявил, что решение Турции приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе выпуска американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Помимо этого США подчеркивали, что могут ввести против Турции ограничительные меры.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что его страна может закрыть для США авиабазу Инджирлик, если Вашингтон решится ввести рестрикции в отношении Анкары из-за приобретения С-400.