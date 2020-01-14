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Минобороны Казахстана: найденные обломки были частью российской исследовательской ракеты

В ведомстве добавили, что угрозы для экологии нет, уровень радиации не превышен

НУР-СУЛТАН, 14 января. /ТАСС/. Обломки, обнаруженные в Актюбинской области Казахстана, по предварительным данным, являются частью геофизической ракеты, предназначенной для исследования верхних слоев атмосферы, и не представляют угрозы для экологии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны Казахстана.

"Министерство обороны Республики Казахстан сообщает, что, согласно предварительным данным совместной казахстанско-российской комиссии, обломки ракеты, найденные в Актюбинской области, идентифицируются как геофизическая ракета, направленная на исследование верхних слоев атмосферы", - говорится в заявлении ведомства.

По его информации, на месте падения проведены замеры радиационного фона, взяты пробы почвы, снега. "Обломки не представляют угрозы ни экологии, ни жителям Актюбинской области. Мощность дозы гамма-излучения не превышает естественный радиационный фон местности", - следует из сообщения.

"Также сообщаем, что информация в российских СМИ со ссылкой на социальные сети о том, что обломки ракеты принадлежат ракете "Искандер-М", не находит подтверждение. Хотелось бы напомнить, что полигоны на территории Республики Казахстан арендуются Российской Федерацией в соответствии с межгосударственным соглашением между Казахстаном и Россией от 1995 года. Министерством будет инициировано внесение поправок в данное соглашение, в первую очередь, по усилению мер безопасности при использовании полигонов", - говорится в сообщении.

11 января казахстанское оборонное ведомство сообщило, что на территории Актюбинской области республики во время учений испытательного центра Министерства обороны РФ произошло падение обломков ракеты. По его данным, пуск ракет с использованием объектов на территории Казахстана проводился согласно годовому плану и графику проведения учений. Падение ракеты не привело к жертвам и разрушениям.

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