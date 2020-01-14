Суд Киева отложил заседание по делу Вышинского до 31 марта

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Подольский районный суд Киева объявил перерыв до 31 марта в заседании по делу российского журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого на Украине в государственной измене. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник его адвокат Андрей Доманский.

"На заседании было заявлено защитой ходатайство об организации участия Вышинского в суде по видеосвязи. Заседание сегодня было перенесено на 31 марта. Перерыв был объявлен для того, чтобы прокуратура могла подготовить свои замечания по поводу заявленного ходатайства", - сказал он. Адвокат добавил, что по существу его ходатайство планируется к рассмотрению уже на следующем заседании.

Сам Вышинский на заседание во вторник не явился. Его отсутствие адвокат пояснил пребыванием журналиста на лечении.