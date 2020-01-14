Стерджен назвала неразумной позицию Британии по вопросу независимости Шотландии

ТАСС, 14 января. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что считает позицию Лондона по проведению референдума о независимости региона неразумной и разрушительной. Об этом глава Шотландской национальной партии (ШНП) написала во вторник в ответном письме премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Ранее во вторник Джонсон высказался против требования Стерджен о новом голосовании по независимости Шотландии.

"Тори в ужасе от того, что у Шотландии есть право выбирать свое будущее. Они знают, что, если нам будет предоставлен шанс, мы выберем независимость, - указывается в тексте письма, опубликованного Стерджен в "Твиттере. - Помимо того, что позиция [Великобритании] неразумна, она полностью разрушительна".

"Проблема британского правительства заключается в том, что, чем дольше они [консерваторы] пытаются препятствовать референдуму, тем больше это демонстрирует, что вестминстерское содружество - это не союз равных, и тем больше будет сторонников независимости", - заявила она. Глава Шотландской национальной партии (ШНП) отметила, что уже в текущем месяце Шотландское правительство поднимет в парламенте вопрос о выходе региона из состава Соединенного Королевства.

В декабре Стерджен официально попросила Лондон предоставить Эдинбургу право проведения референдума о независимости региона, обосновав это результатами прошедших парламентских выборов, на которых Шотландская национальная партия ШНП завоевала 48 их 59 возможных для региона депутатских мандатов, что на 13 больше, чем по итогам выборов 2017 года.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Не менее 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако правящая в регионе ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.