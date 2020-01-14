Рада потребовала от Ирана официальных извинений за сбитый самолет

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Верховная рада приняла заявление, в котором потребовала официальных извинений от Ирана за уничтожение пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", а также возвращения тел погибших и выплаты компенсаций. Соответствующий текст документа был поддержан во вторник 368 депутатами из 226 необходимых.

"Украина настаивает на полном расследовании всех обстоятельств этой катастрофы, на официальных извинениях со стороны Ирана, возвращении тел погибших и осуществлении им всех компенсационных выплат", - сказано в тексте заявления.

Принятое заявление не несет практических последствий, а имеет исключительно декларативный характер.

Перед рассмотрением документа в Раде экс-президент Украины Петр Порошенко от имени своей политической силы "Европейская солидарность" предложил внести в парламент альтернативный проект заявления. В нем, кроме прочего, Порошенко попытался привязать Россию к трагедии со сбитым самолетом. Он увязал произошедшее в Иране с катастрофой малайзийского Boeing над Украиной, а также вменял России то, что она продает оружие другим государствам, что, по его логике, способствует трагическим событиям, в которых гибнут гражданские лица. Инициатива Порошенко не была вынесена на рассмотрение в парламент, так как, по словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, рассмотрение альтернативного заявления в данном случае не предусмотрено регламентом.