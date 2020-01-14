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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Рада потребовала от Ирана официальных извинений за сбитый самолет

Украина также настаивает на выплате компенсаций
На месте крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, 8 января 2020 года AP Photo/Ebrahim Noroozi
Описание
На месте крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, 8 января 2020 года
© AP Photo/Ebrahim Noroozi

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Верховная рада приняла заявление, в котором потребовала официальных извинений от Ирана за уничтожение пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", а также возвращения тел погибших и выплаты компенсаций. Соответствующий текст документа был поддержан во вторник 368 депутатами из 226 необходимых.

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"Украина настаивает на полном расследовании всех обстоятельств этой катастрофы, на официальных извинениях со стороны Ирана, возвращении тел погибших и осуществлении им всех компенсационных выплат", - сказано в тексте заявления.

Принятое заявление не несет практических последствий, а имеет исключительно декларативный характер.

Перед рассмотрением документа в Раде экс-президент Украины Петр Порошенко от имени своей политической силы "Европейская солидарность" предложил внести в парламент альтернативный проект заявления. В нем, кроме прочего, Порошенко попытался привязать Россию к трагедии со сбитым самолетом. Он увязал произошедшее в Иране с катастрофой малайзийского Boeing над Украиной, а также вменял России то, что она продает оружие другим государствам, что, по его логике, способствует трагическим событиям, в которых гибнут гражданские лица. Инициатива Порошенко не была вынесена на рассмотрение в парламент, так как, по словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, рассмотрение альтернативного заявления в данном случае не предусмотрено регламентом.

Теги
УкраинаИранПорошенко, Петр АлексеевичКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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