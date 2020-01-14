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Начало процедуры импичмента Трампа

WP: Конгресс США 15 января проголосует по резолюции о передаче статей импичмента в Сенат

Две статьи обвинения против президента США Дональда Трампа - злоупотребление властью и препятствование Конгрессу - были утверждены демократами еще 18 декабря

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Голосование по резолюции о передаче обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа пройдет в Палате представителей Конгресса США в среду. Об этом, как сообщила со ссылкой на источники газета The Washington Post, спикер нижней палаты Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) объявила во вторник в ходе проходившей за закрытыми дверями встречи с однопартийцами.

Две статьи обвинения против Трампа - злоупотребление властью и препятствование Конгрессу - были утверждены демократами еще 18 декабря. Теперь обвинения должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Чтобы импичмент был объявлен, необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Ранее предполагалось, что конгрессмены в день голосования по статьям импичмента рассмотрят резолюцию по списку законодателей, которые выступят в качестве обвинителей на процессе в Сенате. Этот же документ должен был одобрить передачу статей обвинения в верхнюю палату. Однако до настоящего момента резолюция так и не был утверждена. По словам Пелоси, демократы не могут назначить обвинителей и передать в Сенат статьи, пока не узнают, "что будет представлять собой процесс".

Трамп ранее неоднократно критиковал демократов за то, что они задерживают передачу обвинительного заключения в Сенат.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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