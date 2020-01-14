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Ситуация на Корейском полуострове
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США расширили санкции против КНДР

Рестрикции введены против двух компаний из Пхеньяна и Пекина
Здание министерства финансов США EPA/MATTHEW CAVANAUGH
Описание
Здание министерства финансов США
© EPA/MATTHEW CAVANAUGH

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Министерство финансов США ввел во вторник санкции против северокорейской компании Namgang Trading Corporation и китайской Beijing Sukbakso. Об этом говорится в заявлении, распространенном Управлением по контролю за иностранными активами финансового ведомства.

В американский черный список по КНДР обе компании попали, по версии Вашингтона, из-за того, что они занимаются "отправкой нелегальной рабочей силы за рубеж". "Правительство Северной Кореи продолжает использовать незаконный экспорт северокорейской рабочей силы для получения доходов за рубежом в нарушение санкций ООН", - утверждают в Минфине США.

Попадание физических и юридических лиц в американский черный список означает заморозку их активов в США, запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с ними.

Принятая в 2017 году СБ ООН резолюция 2397 предусматривает новые ограничения на поставки в КНДР нефти и продуктов ее переработки, а также требует от стран выслать со своей территории всех северокорейских рабочих к концу 2019 года. Причиной послужило продолжение разработки Пхеньяном баллистических ракет, а также ядерного оружия.

Теги
СШАКНДРКитайСитуация на Корейском полуострове
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