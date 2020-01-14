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Следствие отказалось отпустить из-под подписки о невыезде экс-спикера парламента Армении

Аре Баблояну вменяют узурпацию власти

ЕРЕВАН, 14 января. /ТАСС/. Специальная следственная служба Армении во вторник отклонила ходатайство защиты экс-спикера парламента Армении Ары Баблояна об отмене подписки о невыезде в качестве меры пресечения в отношении ее подзащитного. Об этом заявили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Служба приняла решение отклонить ходатайство адвоката Баблояна и оставить в силе подписку о невыезде в качестве меры пресечения в отношении бывшего спикера парламента", - отметили в ведомстве.

Следствие вменяет Баблояну узурпацию власти, совершенную группой лиц в 2018 году во время избрания членов Конституционного суда. Так, фигуранты дела, чтобы дать возможность депутату от Республиканской партии Грайру Товмасяну в случае избрания членом и впоследствии председателем КС занимать этот пост в рамках старой конституции (принятой в 2005 году - прим. ТАСС), и во избежание действия новых поправок к конституции от 2015 года, совершили подлог и тем самым узурпировали власть, считают следователи. В конце декабря Генпрокуратура страны отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Баблояна и вернула его на дополнительное расследование.

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