Помощник Зеленского: признание Ирана не отменяет проверку умышленного огня по самолету

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Признание Ирана в том, что его силы противовоздушной обороны сбили пассажирский лайнер компании "Международные авиалинии Украины" по ошибке, не отменяет необходимость проверить версию об умышленном пуске ракеты по самолету. Об этом во вторник заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

"Было несколько версий, версия с ракетой была одной из основных с самого начала. Именно поэтому туда (в Иран - прим. ТАСС) поехали наши люди, чтобы на месте изучить все обстоятельства и установить факты, - приводит его слова издание "Украинская правда". - Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта, что самолет был сбит, и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом".

Кроме того, во вторник Верховная рада приняла заявление с требованием официальных извинений от Ирана за уничтожение пассажирского самолета. Киев настаивает на полном расследовании всех обстоятельств этой катастрофы, на официальных извинениях со стороны Ирана, возвращении тел погибших и компенсационных выплатах.