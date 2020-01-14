Al Jazeera: аэропорт Хартума закрыли после перестрелки

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Власти Судана закрыли международный аэропорт Хартума после перестрелки между силами военной полиции и сотрудниками оперативного управления разведслужб. Об этом сообщили во вторник телеканалу Al Jazeera представители администрации главной суданской воздушной гавани.

Ранее телеканал Al-Hadath информировал о закрытии воздушного пространства страны для полетов.

По информации суданского информационного портала Al Intibaha, единственная автотрасса на аэропорт перекрыта, там размещены подразделения армии. Кроме того, в столице появились спецотряды Сил быстрого реагирования.

Во вторник в суданской столице произошла перестрелка между силами военной полиции и сотрудниками оперативного управления разведслужб республики. Еще несколько месяцев назад было объявлено о планах реструктуризации служб безопасности, в рамках которой оперативное управление Службы общей разведки подлежало расформированию, а его аппарат, насчитывающий до 10 тысяч бойцов, должен был быть переведен на службу в армию или Силы быстрого реагирования. Часть персонала предполагалось отправить в отставку по достижении пенсионного возраста с выплатой компенсации. Однако сотрудники управления в знак протеста подняли бунт.

Как сообщили армейские источники телеканалу Al Arabiya, "угрозы безопасности в результате демарша бывших военнослужащих нет", "ситуация сдерживается без применения силы". По словам источника, в настоящее время в Хартуме проходит совещание армейского командования.