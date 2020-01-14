{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры о перемирии в Ливии

МИД ФРГ считает возможным достижение соглашения по Ливии в Берлине

Международная конференция по Ливии состоится 19 января

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас полагает, что участники конференции по Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине, смогут достичь компромисса. Об этом он заявил во вторник перед заседанием парламентской фракции социал-демократов.

"Мы полагаем, что на этой конференции сможем достичь такого соглашения со всеми участниками, - цитирует Мааса агентство DPA. - Оно (соглашение - прим. ТАСС) является предпосылкой для того, чтобы в Ливии было найдено политическое решение конфликта, а не военное". Глава МИД ФРГ отметил, что посредничество российской и турецкой сторон "действительно помогает" поиску решения по Ливии, однако урегулирования кризиса требует многостороннего подхода.

Международная конференция по Ливии состоится 19 января в Берлине. Как сообщила во вторник пресс-служба правительства ФРГ, во встрече примет участие целый ряд стран: Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, ОАЭ, Республика Конго, а также представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Теги
ГерманияЛивияМаас, ХайкоПереговоры о перемирии в Ливии
Реклама на ТАСС
Комиссар Афросоюза заявила о необходимости справедливого представительства в Совбезе ООН
По словам Сессума Мината Самате, проблемы Африки все еще занимают большую часть в повестке СБ ООН
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС