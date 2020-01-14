МИД ФРГ считает возможным достижение соглашения по Ливии в Берлине

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас полагает, что участники конференции по Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине, смогут достичь компромисса. Об этом он заявил во вторник перед заседанием парламентской фракции социал-демократов.

"Мы полагаем, что на этой конференции сможем достичь такого соглашения со всеми участниками, - цитирует Мааса агентство DPA. - Оно (соглашение - прим. ТАСС) является предпосылкой для того, чтобы в Ливии было найдено политическое решение конфликта, а не военное". Глава МИД ФРГ отметил, что посредничество российской и турецкой сторон "действительно помогает" поиску решения по Ливии, однако урегулирования кризиса требует многостороннего подхода.

Международная конференция по Ливии состоится 19 января в Берлине. Как сообщила во вторник пресс-служба правительства ФРГ, во встрече примет участие целый ряд стран: Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, ОАЭ, Республика Конго, а также представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств.