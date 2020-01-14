Демократы не будут менять правила теледебатов претендентов на пост президента США

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Национальный комитет Демократической партии США не будет менять правила проведения общенациональных теледебатов претендентов на пост кандидата в президенты на выборах 2020 года. Об этом заявил во вторник в интервью телекомпании CNN председатель Национального комитета партии Том Перес.

"Мы определили правила для участников, они совершенно четкие и предусматривают широкие возможности для претендентов, - заявил он. - Мы не можем менять эти правила в середине предвыборного цикла из-за того, что один из претендентов, которого мы хотели бы видеть в числе участников, отказался от борьбы за пост президента".

Поводом для высказываний председателя Национального комитета партии стало принятое в понедельник решение сенатора-демократа от штата Нью-Джерси Кори Букера прекратить предвыборную кампанию за день до первых в нынешнем году общенациональных теледебатов претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года в Университете Дрейка в штате Айова. Ранее сенатор Букер критиковал установленные Национальным комитетом Демократической партии правила допуска к теледебатам: в них могут участвовать лишь те претенденты, кто сумел получить по крайней мере 5% голосов потенциальных избирателей-демократов по итогам четырех последних общенациональных опросов, а также собрать пожертвования на ведение кампании у 225 тыс. избирателей. Эти требования выполнили бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж и миллиардер Том Стейер - единственный из претендентов, кто сделал проблемы экологии центральными в своей предвыборной кампании. Кори Букер выполнил лишь одно из условий и в число участников теледебатов не попал.

Нынешние теледебаты имеют для участников особое значение: им предоставлена возможность изложить свои взгляды по основным вопросам внутренней и внешней политики перед первыми в стране кокусами - собраниями партийных активистов в штате Айова 3 февраля, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а затем - на национальные съезды.

Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.