{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Демократы не будут менять правила теледебатов претендентов на пост президента США

Имеющиеся правила "совершенно четкие и предусматривают широкие возможности для претендентов", заявил председатель Национального комитета партии Том Перес

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Национальный комитет Демократической партии США не будет менять правила проведения общенациональных теледебатов претендентов на пост кандидата в президенты на выборах 2020 года. Об этом заявил во вторник в интервью телекомпании CNN председатель Национального комитета партии Том Перес.

"Мы определили правила для участников, они совершенно четкие и предусматривают широкие возможности для претендентов, - заявил он. - Мы не можем менять эти правила в середине предвыборного цикла из-за того, что один из претендентов, которого мы хотели бы видеть в числе участников, отказался от борьбы за пост президента".

Поводом для высказываний председателя Национального комитета партии стало принятое в понедельник решение сенатора-демократа от штата Нью-Джерси Кори Букера прекратить предвыборную кампанию за день до первых в нынешнем году общенациональных теледебатов претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года в Университете Дрейка в штате Айова. Ранее сенатор Букер критиковал установленные Национальным комитетом Демократической партии правила допуска к теледебатам: в них могут участвовать лишь те претенденты, кто сумел получить по крайней мере 5% голосов потенциальных избирателей-демократов по итогам четырех последних общенациональных опросов, а также собрать пожертвования на ведение кампании у 225 тыс. избирателей. Эти требования выполнили бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж и миллиардер Том Стейер - единственный из претендентов, кто сделал проблемы экологии центральными в своей предвыборной кампании. Кори Букер выполнил лишь одно из условий и в число участников теледебатов не попал.

Нынешние теледебаты имеют для участников особое значение: им предоставлена возможность изложить свои взгляды по основным вопросам внутренней и внешней политики перед первыми в стране кокусами - собраниями партийных активистов в штате Айова 3 февраля, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а затем - на национальные съезды.

Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Комиссар Афросоюза заявила о необходимости справедливого представительства в Совбезе ООН
По словам Сессума Мината Самате, проблемы Африки все еще занимают большую часть в повестке СБ ООН
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС