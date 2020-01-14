Комиссар Афросоюза заявила о необходимости справедливого представительства в Совбезе ООН

РАБАТ, 14 января. /ТАСС/. Африка должна быть обеспечена справедливым уровнем представительства в Совете Безопасности ООН. Об этом, как передает во вторник информационное агентство Maghreb Arabe Press, заявила в столице Сенегала, Дакаре, комиссар по политическим вопросам Африканского союза (АС) Сессума Мината Самате.

Она выступила на министерском заседании Комитета АС, посвященном вопросу реформирования СБ ООН. Он создан в 2005 году и включает в себя Алжир, Замбию, Кению, Ливию, Намибию, Республику Конго, Сенегал, Сьерра-Леоне, Уганду и Экваториальную Гвинею.

"Настало время действовать, чтобы добиться для Африки благородной цели - получить справедливое представительство в Совбезе ООН, - отметила Самате. - Это будет справедливым по отношению к Африке, чьи проблемы, к сожалению, все еще занимают большую часть повестки СБ ООН".

По словам комиссара, увеличение числа африканских стран в Совбезе ООН сделает его "более представительным, легитимным и эффективным". "Путь долог и извилист, но наше общее желание сделать Африку такой, как мы хотим, остается источником наших побуждений", - подытожила она.

По мнению участников Комитета АС, Африка заслуживает двух мест постоянных членов СБ ООН и еще двух дополнительных мест непостоянных членов.