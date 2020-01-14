Медведев поздравил нового премьера Республики Корея с назначением на пост

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму Чон Се Гюну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Корея.

"Российскую Федерацию и Республику Корея связывают добрососедские, дружественные и партнёрские отношения. Подтверждаю готовность к активной совместной работе по правительственной линии в целях дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во всех областях, продвижения взаимовыгодных экономических и инвестиционных проектов", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной во вторник пресс-службой правительства РФ.

В понедельник Национальное собрание Республики Корея одобрило назначение Чон Се Гюна на пост премьер-министра страны. Новый премьер имеет богатый опыт участия в экономической и политической жизни страны - на протяжении 17 лет он работал в крупной автомобилестроительной компании, в 2006-2007 годах занимал пост министра торговли, а с 2016 по 2018 год руководил работой парламента.