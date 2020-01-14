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Переговоры о перемирии в Ливии

Глава Евросовета Шарль Мишель примет участие в берлинской конференции по Ливии

Эта конференция пройдет 19 января

БРЮССЕЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель примет участие в берлинской конференции по урегулированию в Ливии, которая пройдет 19 января. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Совета ЕС.

Как говорится в недельной повестке председателя Евросовета, он выступит в Берлине в 14:00 (16:00 мск).

Международная конференция по Ливии состоится 19 января в Берлине. Как сообщила во вторник пресс-служба правительства ФРГ, во встрече примет участие целый ряд стран: Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, ОАЭ, Республика Конго, а также представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Комментируя инициативу Берлина, президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 11 января заявил, что для успеха конференции необходимо обеспечить участие в ней "реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств", а ее решения "должны быть согласованы в предварительном плане с ливийскими сторонами".

Теги
ГерманияЛивияМишель, ШарльПереговоры о перемирии в Ливии
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