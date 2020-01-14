СМИ: сын бывшего премьера Украины Алексей Азаров предстанет перед судом в Италии

РИМ, 14 января. /ТАСС/. Прокуратура Милана потребовала открыть судебное преследование в отношении сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея. Как сообщает во вторник газета Corriere della Sera, итальянские следователи передали материалы расследования о крупной взятке в размере $18 млн.

Согласно обвинению, Азаров-младший, бывший депутат украинского парламента, получил эти деньги, создав фиктивную фирму в Италии, от Андрея Клюева, который был назначен на должность вице-премьера в правительстве отца. Примечательно, что Клюев занимал руководящие посты и в предыдущих кабинетах, начиная с 2003 года.

Азаров обвиняется в отмывании денег через покупку в 2013 году дорогой недвижимости в Италии с привлечением компаний на Кипре и в Австрии. Две виллы на Сардинии были конфискованы в рамках расследования.