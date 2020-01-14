В США заявили, что развертывание Россией комплекса "Авангард" не меняет расклад сил

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Развертывание Россией новейшего комплекса стратегического назначения "Авангард" с гиперзвуковым планирующим боевым блоком не меняет в корне существующий расклад сил между Вашингтоном и Москвой. Такое мнение выразил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, выступая во вторник в Атлантическом совете в американской столице.

"Я так не думаю", - сказал он, отвечая на вопрос, меняет ли в корне ситуацию тот факт, что 27 декабря 2019 года на боевое дежурство заступил первый полк с "Авангардом".

"Я не видел, чтобы они фактически поражали какую-либо цель, используя эту систему. Я знаю, в каком направлении развиваются наши технологии и с какой скоростью они развиваются, так что я пока не считаю, что это в корне меняет ситуацию", - убежден американский генерал.

26 декабря 2018 года Министерство обороны РФ по поручению президента России Владимира Путина провело зачетные летные испытания, в ходе которых был осуществлен успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард". Как сообщала пресс-служба Кремля, "в ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона". Отмечалось, что это был третий старт "Авангарда", на котором блок достиг скорости в 27 Махов. По итогам испытательного пуска государственная комиссия рекомендовала принять комплекс на вооружение.

27 декабря 2019 года первый полк с ракетным комплексом "Авангард" впервые заступил на боевое дежурство в Домбаровском соединении РВСН в Оренбургской области.

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан НПО машиностроения (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.