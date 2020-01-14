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В США заявили, что развертывание Россией комплекса "Авангард" не меняет расклад сил

Начальник штаба Сухопутных войск США Джеймс Макконвилл отметил, что пока не видел как этот комплекс поражает цель

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Развертывание Россией новейшего комплекса стратегического назначения "Авангард" с гиперзвуковым планирующим боевым блоком не меняет в корне существующий расклад сил между Вашингтоном и Москвой. Такое мнение выразил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, выступая во вторник в Атлантическом совете в американской столице.

"Я так не думаю", - сказал он, отвечая на вопрос, меняет ли в корне ситуацию тот факт, что 27 декабря 2019 года на боевое дежурство заступил первый полк с "Авангардом".

"Я не видел, чтобы они фактически поражали какую-либо цель, используя эту систему. Я знаю, в каком направлении развиваются наши технологии и с какой скоростью они развиваются, так что я пока не считаю, что это в корне меняет ситуацию", - убежден американский генерал.

26 декабря 2018 года Министерство обороны РФ по поручению президента России Владимира Путина провело зачетные летные испытания, в ходе которых был осуществлен успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард". Как сообщала пресс-служба Кремля, "в ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона". Отмечалось, что это был третий старт "Авангарда", на котором блок достиг скорости в 27 Махов. По итогам испытательного пуска государственная комиссия рекомендовала принять комплекс на вооружение.

27 декабря 2019 года первый полк с ракетным комплексом "Авангард" впервые заступил на боевое дежурство в Домбаровском соединении РВСН в Оренбургской области.

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан НПО машиностроения (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.

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