ООН призывает участников иранской ядерной сделки принять меры по ее сохранению

ООН, 14 января. /ТАСС/. Участники иранской ядерной сделки должны предпринять все необходимые шаги для ее сохранения. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение Германии, Франции и Великобритании о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе исламской республики.

"Мы вновь обращаемся ко всем сторонам с призывом предпринять необходимые действия для сохранения соглашения", - сказал он. Представитель ООН также выразил надежду, что Иран продолжит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии.