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Главы Генштабов Украины и США обсудили ситуацию в сфере безопасности в Европе

Встреча представителей военных ведомств проходила в Брюсселе

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак встретился во вторник с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Марком Милли и обсудил ситуацию в сфере безопасности в Европе. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы КНШ.

"Милли сегодня встретился с Хомчаком в Брюсселе. Военачальники обсудили текущую обстановку в сфере безопасности в Европе. Украина является ключевым партнером НАТО и играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в Европе", - отмечается в документе.

Кроме того, Милли провел встречу с начальником Генштаба ВС Турции генералом Яшаром Гюлер, в ходе которой речь шла о ситуации вокруг Сирии, а также двустороннм сотрудничестве в регионе.

"Милли встретился сегодня [во вторник] с Гюлером в Брюсселе (Бельгия). Военачальники двух стран обсудили ситуацию с безопасностью в Сирии и важность американо-турецкого сотрудничества в регионе. США ценят стратегические двусторонние отношения с Турцией", - говорится в документе.

Милли принимает участие в плановом двухдневном заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников Генеральных штабов, которое завершится в среду.

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