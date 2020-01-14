Глава дипломатии ЕС поддержал механизм по разрешению споров по иранской ядерной сделке

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обязался приложить все необходимые усилия для обеспечения работы механизма по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который запустили во вторник Великобритания, Германия и Франция.

"Как вам известно, Великобритания, Германия и Франция прибегли к использованию статьи 36 договора, определяющей механизм урегулирования споров. Я как координатор договора считаю, что Иран не выполняет своих обязательств в ядерной сфере. В качестве координатора я буду активно содействовать тому, чтобы этот механизм урегулирования споров стал возможностью для того, чтобы разрешить ту проблему, на которую указали Франция, Германия и Великобритания", - заявил глава дипломатии ЕС, выступая на пленарной сессии Европейского парламента (ЕП). Трансляцию из Страсбурга ведет сайт ЕП.

Боррель сообщил, что будет оставаться в контакте со всеми участниками договоренности, "чтобы внимательно следить за ситуацией". "Я буду действовать при поддержке Совета министров и Еврокомиссии и совершу рабочие визиты во все затронутые этими событиями страны", - сказал он.

Механизм особой важности

Боррель при этом особо отметил, что данный механизм "представляет собой процесс, который направлен на то, чтобы находить решение возникающим проблемам и вернуться к полному соблюдению договора". "Цель механизма отнюдь не заключается в том, чтобы вводить санкции, хотя именно это упорно твердят в эти дни немало газет", - подчеркнул он.

"В настоящее время необходимо использовать все имеющиеся в нашем распоряжении механизмы с тем, чтобы содействовать безопасности. В этом отношении СВПД играет ключевую роль в том, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия. Если нам не удастся обеспечить существования этого ядерного договора с Ираном, это приведет к усилению напряженности в регионе", - отметил Боррель.

"Представьте себе, насколько опасной станет ситуация, если Иран будет располагать ядерным оружием, не соблюдая договоренности. И так уже вызывает значительное беспокойство прежнее заявление Ирана о том, что он ограничит свои действия по сокращению деятельности в ядерной сфере. Теперь необходимо ждать доклада МАГАТЭ, чтобы определить, через какие именно этапы проходит Иран", - отметил глава дипломатии ЕС.

"Участники СВПД совершенно четко заявили, что они со всей решимостью намерены защищать этот договор", - сказал дипломат. "Позиция Евросоюза совершенно очевидна: без этого договора мы лишимся важной части механизма борьбы против распространения ядерного оружия, а также механизма обеспечения безопасности в регионе и это приведет лишь к усилению там напряженности", - отметил он.

Боррель подчеркнул при этом, что "времени для предотвращения эскалации остается мало" и "необходимо вести переговоры со всеми действующими лицами". "Мы не должны создавать впечатление, что у нас существуют некие тайные планы. Нам следует содействовать диалогу и мирным механизмам урегулирования разногласий. Обеспечение мира и безопасности в регионе отвечает как нашим интересам, так и интересам самих стран региона", - сказал он.

Будущее ядерной сделки

Будущее сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Ирана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своей части обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, заявив о завершении этого процесса в начале января.

Во вторник Великобритания, Германия и Франция сообщили, что из-за действий Ирана у них не остается иного выбора, кроме как запустить механизм по разрешению споров в рамках СВПД.